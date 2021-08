26-jarige vrouw van Guyanese afkomst sedert zondag vermist

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname verzoekt de opsporing van de vermiste 26-jarige Devi Khan Ganga gehuwd Ragobar.

De in Guyana geboren vrouw is op zondag 15 augustus 2021 van huis vertrokken te Bakapasi (Meerzorg) met een onbekende bestemming. Ze is sedertdien niet huiswaarts gekeerd meldt de Surinaamse politie.

Devi Khan was voor het laatst gekleed in een groene drie kwart broek en rode blouse en heeft een tatoeage op haar linker onderbeen (een vlinder en bloem figuur), linkerschouder en linkerarm (kruis figuur).

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het ressort Meerzorg op het telefoonnummer 0354045, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.