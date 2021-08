Bestuurder sleepwagen fataal ongeluk niet in bezit van juiste categorie rijbewijs

De 42-jarige DAF truckbestuurder H.L., die wordt gezien als de veroorzaker van een fataal verkeersongeval op dinsdagmiddag 17 augustus, blijkt niet in het bezit te zijn van de juiste categorie bij het rijbewijs om de sleepwagen te mogen besturen. De man is hangende het onderzoek in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Bij het ongeluk op de rotonde nabij de Wijdenboschbrug, kwam de 68-jarige mede inzittende Alice Kartoidjojo gehuwd Kasanpawiro om het leven. Uit het onderzoek blijkt dat de truckbestuurder over de Wijdenboschbrug reed. Hij kwam vanuit de richting van Commewijne en ging richting Paramaribo. Voor hem reden een aantal voertuigen die eveneens vanuit de richting van Commewijne kwamen en richting de rotonde gingen.

Op een bepaald moment viel het remsysteem van het sleepvoertuig bij de top van de brug uit. De truckbestuurder probeerde af te remmen, maar dat lukte hem echter niet, waardoor hij tegen het laatste voertuig dat voor hem reed, aankwam. H.L. week vervolgens uit naar de rechter rijstrook, maar kwam in botsing met een ander auto die vanuit tegenovergestelde richting kwam aangereden.

Het sleepvoertuig rolde verder en kwam op de rotonde in botsing met het witte voertuig waarin Alice en haar echtgenoot waren gezeten. Alice was vrijwel op slag dood. Haar ontzielde lichaam dat bekneld zat in het voertuig, werd door de brandweer uit de auto gehaald. Een arts stelde officieel de dood van de vrouw vast.

Haar 71-jarige echtgenoot P.K. heeft letsels opgelopen en werd voor het bekomen van medische hulp met de ambulance afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is ter observatie in de ziekeninrichting opgenomen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Alice in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen, terwijl de truckbestuurder hangende het onderzoek in verzekering is gesteld, meldt de politie.

Het stoffelijk overschot van de vrouw ligt naast de opengeknipte auto.