Flinke stijging coronagevallen: 161 nieuwe besmettingen

Het aantal coronagevallen in Suriname is de afgelopen 24 uur flink gestegen. Volgens de update van de Surinaamse COVID-19 website dinsdagavond zijn er 161 nieuwe besmettingen geregistreerd na 604 keer testen. Een dag eerder was het aantal 48 na 181 keer testen.

Het afgelopen etmaal zijn ook 4 doden genoteerd. Verder zijn 76 personen genezen verklaard. In de ziekenhuizen worden nu 73 personen verpleegd. 19 patiënten worden verpleegd in de intensive care units.

Momenteel zijn 670 personen in isolatie. In totaal zijn 689 mensen gestorven als gevolg van besmetting met het gevreesde virus.