Braziliaans marineschip ‘Bocaina’ bezoekt Suriname

Het Braziliaanse marineschip Navio-Patrulha Bocaina (P62) heeft afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Suriname. Dit bezoek was in verband met de marine-oefening ‘Caribex 2021’ tussen de legers van Suriname en Brazilië.

Caribex is een jaarlijkse operatie uitgevoerd door de Braziliaanse marine, die een taskforce stuurt om door de Caribische wateren te navigeren en havens van bevriende landen in de regio te bezoeken.

Het doel van de missie is het uitvoeren van de militaire oefeningen op zee om de opleiding en operationele paraatheid tussen de betrokken schepen te vergroten en bij te dragen tot nauwere vriendschapsbanden met de bezochte landen. Suriname heeft regionale en internationale partners op het gebied van defensie en veiligheid.

De Federale Republiek Brazilië is een van de partners met wie er een goede bilaterale samenwerking is. Het schip is na vier dagen in Suriname te zijn aangemeerd, in de ochtend van maandag 16 augustus vertrokken uit de haven van Suriname.