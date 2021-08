Bestuurder Mark X ramt voorligger het water in tijdens lockdown

Deze rode auto is dinsdagavond in het water van een goot langs de weg geëindigd. Dit nadat het voertuig van achteren geramd werd door de bestuurder van een Mark X (foto inzet).

Het verkeersongeval vond rond 22.00u plaats aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Beide voertuigen reden tijdens de lockdown in dezelfde richting over voornoemde weg, komende vanuit Latour en gaande richting De Nieuwe Grond.

Door nog onbekende oorzaak klapte de Mark X achterop de andere auto. De klap was zo hard dat de benadeelde de controle over het stuur verloor en in het water terecht kwam.