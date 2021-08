Auto schept motorfiets: bestuurder en scholier gewond

Bij een aanrijding vanmiddag aan de Indira Gandhiweg in Suriname, zijn de bestuurder van een motorfiets en zijn duorijder gewond geraakt. Het gaat om een volwassen persoon die met een scholier op de motor reed.

Een grijs gelakt voertuig reed rond 13.00u over bovengenoemde weg en wilde afslaan in de Hannaslustweg. Hij zag daarbij het doorgaand verkeer, de aankomende motorfiets, over het hoofd.

Er volgde een aanrijding op de kruising van de Indira Gandhiweg en de Hannaslustweg. Een motoragent van de Surinaamse politie was snel ter plaatse en schakelde een ambulance in.