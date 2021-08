Aangereden bromfietster sloeg hoofd tegen elektrische mast

De bromfietster die zondagavond 15 augustus om het leven kwam, na door een personenauto aan de Martin Luther Kingweg te zijn aangereden, is de 48-jarige Suriyani Persaud. De automobilist beschreef een rechtse bocht naar de Dwarkaweg zonder voorrang te hebben verleend aan het doorgaand verkeer. Hierdoor werd de de vrouw op het bromfietspad aangereden.

De politie van Houttuin kreeg omstreeks 19.15 uur een melding van een aanrijding tussen een auto en een bromfiets op de kruising van de MLK- en de Dwarkaweg, waarbij er sprake was van zwaar lichamelijk letsels. De politieambtenaren begaven zich naar de locatie en troffen de bromfietser in bewusteloze situatie op het wegdek aan. Bij aankomst van de ambulance vertoonde Suriyani geen teken van leven meer. Een arts stelde formeel de dood van het verkeersslachtoffer vast.

Onderzoek wees uit dat zowel de bromfietser Suriyani als de 50-jarige autobestuurder A.R. in de zelfde richting reden over de MLK-weg. Beide bestuurders kwamen vanuit de richting van Paranam gaande in de richting van Latour. Op de kruising gevormd door de MLK- en de Dwarkaweg, beschreef A.R. een rechtse bocht naar de Dwarkaweg zonder voorrang te hebben verleend aan het rechtdoorgaand verkeer.

Hierdoor werd de bromfietser op het bromfietspad aangereden. Door de slag vloog het slachtoffer van de bromfiets en kwam met haar hoofd tegen een elektrische mast. Suriyani liet kort daarna ter plaatse het leven.

A.R. die niet onder invloed van alcohol bleek te zijn, kwam met de schrik vrij. Zijn geldig Surinaams rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd. De autobestuurder werd voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden, terwijl het ontzielde lichaam van Suriyani ter obductie in beslag is genomen.

Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeers Unit van Regio Midden, meldt de politie.