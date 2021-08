VIDEO: Regeringsdelegatie Suriname aangekomen in Guyana

Een regeringsdelegatie uit Suriname, onder leiding van president Santokhi is dinsdagmiddag in Guyana aangekomen. De delegatie legt van 17 tot en 20 augustus een bezoek af aan het buurland.

Het betreft het tweede officiële bezoek van de Surinaamse regeringsleider aan Guyana. Vorig jaar woonde president Santokhi op uitnodiging de inauguratie van zijn Guyanese staatshoofd Irfan Ali bij.

De delegatie vertrok vanmiddag vanuit de Johan Adolf Pengel International Airport richting Georgetown. Naast het staatshoofd en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry reizen ook 5 ministers en vertegenwoordigers van Staatsolie en het bedrijfsleven mee.

Vice-president Ronnie Brunswijk neemt de komende dagen waar als president van de Republiek Suriname. Volgens de Grondwet worden bij afwezigheid van het staatshoofd van het land, de taken overgedragen aan de vicepresident. Die zal dan fungeren als waarnemend president zoals vervat in artikel 98 lid c van de Grondwet.

Het wordt de tweede keer dat de vice-president waarneemt in de functie van staatshoofd. De eerste keer geschiedde dat in augustus 2020 toen president Santokhi op uitnodiging van zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali diens inauguratie als president bijwoonde.

De aankomst in Guyana: