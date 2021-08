Veroorzaker verkeersongeval uit voertuig geslingerd en overreden

De autobestuurders Denny Dary (53) en Kevin Adwang, van wie de leeftijd nog onbekend is, zijn op zondagavond 15 augustus na een verkeersongeval aan de Nieuw Weergevondenweg komen te overlijden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van het bureau Santodorp kreeg omstreeks 22.10u de melding van een zware aanrijding aan de Nieuw Weergevondenweg. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren een man die later Denny bleek te zijn op het wegdek aan. Aan de andere kant van de weg lag het roerloos lichaam van Kevin. Zowel Denny als Kevin vertoonden geen teken van leven meer. Een arts stelde officieel de dood van Denny en Kevin vast.

Onderzoek wees uit dat Denny vanuit een inrit achteruit de Nieuw Weergevondenweg opreed, zonder rekening te houden met het rechtdoorgaand verkeer. Hij kwam daarbij in botsing met het voertuig dat door Kevin werd bestuurd en vanuit de richting van de Magentakanaal kwam en richting de Coesewijnestraat ging. Kevin kwam vervolgens in botsing met een stilstaand voertuig dat aan de andere kant van de weg geparkeerd stond.

Na de botsing slingerde Denny uit het voertuig en werd na enkele minuten door een ander voertuig overreden. Dit voertuig is doorgereden. Kevin reed met twee mede inzittenden in het voertuig. Deze twee, D.K (18) en B.K (22) hebben letsels opgelopen en werden voor medische behandeling met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De ontzielde lichamen van Denny en Kevin zijn hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen. Alle drie voertuigen die betrokken zijn bij de aanrijding zijn eveneens ter herkeuring in beslag genomen. De Verkeersunit van regio Midden is belast met het verder onderzoek meldt de politie.

Een persoon ligt op het wegdek. Vermoedelijk een persoon die overleden is.