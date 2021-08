Strategic Recruitment Suriname aanwezig op belangrijke Offshore Oil & Gas conferentie

Suriname bevindt zich momenteel in een transitie fase in de Olie & Gas Industrie. Met het oog op de ontwikkelingen, draagt Strategic Recruitment Suriname N.V. haar steentje bij door aanwezig te zijn op ‘s werelds belangrijkste Olie & Gas conferentie. Met deze deelname staat Demis Johnn, Chief Operations Officer van dit Surinaamse bedrijf op de Offshore Technology Conference (OTC) in Houston, Texas. Een enorme kans om te netwerken en kennis te delen met bezoekers en bedrijven uit meer dan 100 landen.

De OTC is ’s werelds belangrijkste evenement voor de ontwikkeling van offshore-hulpbronnen en toont toonaangevende technologie voor offshore boren, exploratie, productie en milieubescherming. Het is een jaarlijks terugkerend evenement wat sinds 1969 georganiseerd wordt en is de plek waar energieprofessionals elkaar ontmoeten om ideeën en meningen uit te wisselen om wetenschappelijke en technische kennis voor offshore hulpbronnen en milieukwesties te vergroten. Aan dit evenement participeren 2.200+ bedrijven uit 40+ landen (inclusief divisies en dochterondernemingen) en 23 internationale paviljoens. Het evenement trekt 59.000+ bezoekers uit 100+ landen, waaronder Suriname. Dit jaar vindt OTC plaats van 16 tot 19 augustus in Houston, Texas, USA.

Kennisdeling over onder andere de vereisten voor transparante regelgevingskaders, beleid op rechtvaardige lokale inhoud en het verstrekken van STEM-onderwijs voor huidige en toekomstige werkgeneraties zijn enkele onderwerpen die aan de orde zullen komen tijdens deze conferentie. Ook zullen de hoogtepunten en het toekomstbeeld van het Guyana-Suriname-bekken worden belicht. De sprekers vanuit Suriname zijn Tim Chisholm, Vice President, Guyana & Suriname – Hess Corporation, en Patrick Brunings, Manager Exploratie en Ondergrond, Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Zij zullen o.a. ingaan op de successen die tot nu toe zijn geboekt in de Olie & Gas Industrie voor Suriname en Guyana en vooruitblikken naar het veerkrachtig en het duurzaam ontwikkelen van deze cruciale hulpbronnen.

Strategic Recruitment Suriname N.V. is de one-stop-shop voor recruiters en kandidaten in Suriname. Het doel is om het grenzeloze talent van Suriname via een online platform te helpen in contact te komen met recruiters, zowel lokaal als wereldwijd. De kandidaten krijgen een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare vacatures in de Olie & Gas industrie, zodat ze kunnen solliciteren op banen die het beste bij hun professionele potentieel passen. Daarnaast worden de kandidaten begeleid in het behalen van de juiste trainingen en certificaten. Door middel van een “Ethics First”-benadering is het de missie van Strategic Recruitment Suriname om erkend te worden als de marktleider in alle facetten van personeelsoplossingen, van tijdelijk personeel, permanente plaatsingen tot het beheren van oplossingsgerichte opdrachten.