Radj Oedit moet 16 jaar celstraf uitzitten

Rechter Maureen Dayala heeft maandag uitspraak gedaan in de verzetszaak tegen Radj Oedit. Haar beslissing is dat het verstekvonnis van zestien jaar celstraf en een boete van SRD 350 duizend, te vervangen door twaalf maanden hechtenis tegen de ondernemer wordt uitgevoerd.

Oedit is op 18 januari 2021 bij verstek schuldig bevonden aan het invoeren van 488 kilo cocaïne op 13 maart 2018 in het district Saramacca.

Tegen dit verstekvonnis was verzet aangetekend dat in behandeling werd genomen. De rechter heeft het verzet maandag vervallen verklaard. Zij oordeelde dat de aangehaalde redenen dat Oedit wegens ziekte niet kan afreizen vanuit Nederland naar Suriname niet steekhoudend zijn.

Advocaten Chandra Algoe en Irvin Kanhai hadden reeds aangevoerd dat Oedit wegens gezondheidsredenen niet kon afreizen om de behandeling van zijn zaak in verzet mee te maken. Oedit is in detentie in Nederland.

In deze zaak zijn de piloten Harti L. en Dionathan M. reeds veroordeeld tot veertien jaar celstraf en een boete van SRD 200 duizend, te vervangen door twaalf maanden hechtenis.