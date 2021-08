Nederlandse Koninklijke onderscheiding voor mr. André Saheblal (94)

De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan, heeft maandag in Paramaribo een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer André Saheblal (94).

Vanwege zijn grote academische en maatschappelijke verdiensten, zowel in Nederland als in Suriname, is de heer Saheblal door Z.M. Koning Willem-Alexander benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ambassadeur Van der Zwan gaf aan dat mr. Saheblal deze onderscheiding krijgt vanwege zijn bijzondere en beroepsmatige activiteiten die altijd in samenhang zijn geweest met Nederland en Suriname.

Volgens ambassadeur Van der Zwan heeft mr. Saheblal in de afgelopen decennia een bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Surinaams-Nederlandse kennisoverdracht op juridisch gebied en zich onbaatzuchtig ingezet voor het recht.

“We hadden de eer om bij deze ceremonie ook de President van Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi en de Minister van BIBIS, Albert Ramdin te mogen verwelkomen”, aldus de ambassade.