22-jarige man aangehouden voor doodsteken tiener (17) op feest

De Surinaamse politie heeft een 22-jarige man aangehouden, die ervan verdacht wordt een tiener op vrijdagavond 6 augustus op een feest aan de Bijlhoutweg te hebben doodgestoken. Het slachtoffer is ge√Įdentificeerd als de 17-jarige Anfernee Sakko. Hij is met een scherp voorwerp neergestoken, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Rijsdijk deed na de melding van de steekpartij de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst op de locatie werd het slachtoffer met een steekverwonding in zijn linkerborst in bewusteloze toestand langs de weg aangetroffen. Het slachtoffer overleed voordat de ingeschakelde ambulance arriveerde.

De dader was voortvluchtig, maar het lukte rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten om hem afgelopen zaterdag 14 augustus aan te houden. De verdachte twintiger geheten Elaton A. ontkent dat hij Anfernee heeft neergestoken meldt de politie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Elaton door de politie in verzekering gesteld. Het ontzielde lichaam van Anfernee is in opdracht van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.