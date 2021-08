VIDEO: Weinig animo voor protestactie op Onafhankelijkheidsplein

De aangekondigde protestactie van Pakkitow om 09.00u op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname, heeft tot op het moment van schrijven weinig mensen op de been gebracht. Om 09.30u was zelfs Pakkitow nergens te bekennen.

Dat blijkt uit onderstaande filmpjes. Het plein is helemaal afgesloten en de Surinaamse politie is in groten getale aanwezig. Pakkitow heeft in een live video aangegeven dat hij onderweg is. Hoe laat hij op het plein aankomt is niet duidelijk.

Verschillende wegen in het centrum van Paramaribo, in de richting van het plein zouden zijn afgesloten. Dat zou de reden zijn dat het nog niet druk is, zeggen sommige aanwezigen.

UPDATE: Iets voor 10.00u was Pakkitow eindelijk aanwezig. Hij vroeg de aanwezige agenten om even zijn zegje aldaar te doen. De groep was inmiddels groter geworden en heeft zich verzameld voor het paleis. Daar hield de actievoerder vanaf een soundtruck zijn toespraak voor circa 300 mensen.