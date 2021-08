Overheid: “Bevoegde instanties zullen optreden tegen ordeverstoorders”

De Surinaamse overheid heeft zondagavond laten weten dat bevoegde instanties zullen optreden tegen ordeverstoorders. Dit naar aanleiding van de oproep om op maandag 16 augustus massaal te protesteren.

De oproep kwam van activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet. Hij wil op het Onafhankelijkheidsplein protesteren tegen het beleid van de regering. De voornaamste reden van de actie is de zoveelste verhoging van de brandstofprijzen. De activist zegt dat mensen moeten stoppen met klagen op Facebook en hun stem moeten laten horen.

In een reactie schrijft de Communicatie Dienst Suriname: “De regering zal nimmer toelaten dat de rust en orde in de samenleving verstoord worden. De wereld worstelt nog met de spreiding van het COVID-19 virus, zo ook Suriname. De regering wijst erop dat de aangekondigde COVID-19 maatregelen daarom serieus in acht worden genomen”.

Ook districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo-Noordoost heeft zondag van zich laten horen. Hij gaf aan dat georganiseerde groepen pas met een vanuit de autoriteiten verkregen vergunning bijeen mogen komen.

“Het is onverstandig om nu in grote groepen bijeen te komen. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van elke burger van ons land staat op dit moment centraal. Als districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost doe ik een dringend beroep op elke Surinamer om af te zien van het protesteren in de stad”, aldus Bhola.