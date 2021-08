Launch van deelname Suriname aan Expo 2020 Dubai

Vandaag, maandag 16 augustus 2021, zal de launch van de deelname van Suriname aan de Expo 2020 Dubai plaatsvinden. Expo 2020 is de naam van de geplande 35ᵉ universele wereldtentoonstelling.

Oorspronkelijk zou de Dubai Expo in 2020 plaatsvinden maar door de pandemie is in mei 2020 besloten om de Expo met een jaar uit te stellen.

De startdatum van de Dubai Expo 2021 is nu aangepast naar vrijdag 1 oktober 2021 en de wereldtentoonstelling loopt tot en met donderdag 31 maart 2022. Tijdens de Dubai Expo kunnen de deelnemende landen en bedrijven uit de publieke en private sector zich profileren op het gebied van techniek, economie en sociaal-cultureel.

Het thema van de Expo 2020 in Dubai is ‘Connecting minds, creating the future’ waarbij veel landen de aandacht volledig op duurzaamheid, schone energie en circulariteit zullen richten.