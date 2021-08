Jongeman lost uit stoerheid schot met illegale wapen broer

R.N. (20) heeft zondagavond uit stoerheid in Paramaribo een schot gelost met een van de twee illegale vuistvuurwapens van zijn broer S.N. (32). De Surinaamse politie heeft de wapens in beslag genomen.

S.N. verklaarde dat hij de wapens vanwege zijn eigen veiligheid had. Hij werkt in het achterland van Suriname en was eens beroofd. Hij had de illegale wapens onder zijn bed bewaard. Op een onbewaakt moment nam zijn jongere broer de wapens en loste een schot.

De 32-jarige was zondagavond bij zijn buren toen hij een schot hoorde afgaan. Hij ging meteen naar huis en constateerde dat zijn wapens niet onder het bed waren. S.N. ging bij zijn broer en trof de wapens bij hem aan.

De politie kwam op de plaats en hield beide broers met de wapens aan. De broers zijn maandag na verhoor heengezonden.