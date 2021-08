Hoe kun je jezelf beschermen tegen cybercriminaliteit?

Cybercriminaliteit stijgt ieder jaar enorm en slechts een heel klein percentage ervan wordt ooit opgelost. Voorkomen is dus het beste. Hiervoor moet je wel op de hoogte zijn van de meest gebruikte tactieken van oplichters en wat je kunt doen om het te voorkomen.

Internet Fraude

Deze vormen van misdaad richten zich bewust op mensen die minder technisch bekwaam zijn en erg goedgelovig:

Phishing is een vorm van cybermisdaad waarbij je overtuigd wordt om zelf je informatie aan de oplichter te geven. Door te doen alsof ze een betrouwbare persoon of website zijn, vragen ze om jouw persoonlijke gegevens.

Voorschotfraude wordt nu ook wel de Nigeriaanse Prins fraude genoemd, maar is al meer dan honderd jaar oud. Mensen worden gouden bergen beloofd, maar moeten vooraf bepaalde kosten te betalen, zoals een bedrag om overmaakkosten te dekken. Uiteindelijk wordt de gouden berg nooit afgeleverd.

Omdat de oplichters zich meestal in het buitenland bevinden, en je zelf je gegevens of geld hebt overhandigd, is er meestal zeer weinig dat er achteraf gedaan kan worden.

Hacking

Deze vorm van cybercriminaliteit komt helaas steeds meer voor. Door technische vooruitgangen zien hackers steeds meer mogelijkheden om jouw telefoon of computer te hacken. De makers van onze software zitten echter niet stil en zorgen steeds voor manieren om nieuwgevonden gaten te dichten. Het is de bekende cybersecurity race tussen hackers en engineers:

De hackers vinden een opening in de software; de engineers maken een nieuwe versie.

Hackers verspreiden virussen en malware; engineers bouwen virusscanners.

Hackers dringen via een openbaar wifi netwerk je apparaat binnen; engineers bieden een VPN.

Je moet hier echter wel zelf aan deelnemen. De engineers kunnen jou niet veilig houden met al hun software als jij het niet op je apparaat zet. Kies daarom sterke wachtwoorden, accepteer de software updates op tijd, installeer een virusscanner en een VPN.

Waarom een VPN?

Als je gebruik maakt van een openbaar wifi netwerk, dan kunnen andere gebruikers van dat netwerk meekijken. Al je internetverkeer kan door middel van simpele software onderschept worden, en zo kunnen ze je gegevens en zelfs je wachtwoorden stelen.

Door een VPN te gebruiken, wordt al je internetverkeer versleuteld en via een tunnel verstuurd. Nu kunnen andere gebruikers er niet meer bij en blijft je apparaat en alle gegevens erin veilig.

Een VPN kun je net zoals een virusscanner downloaden in de vorm van een app. Je moet je dan eerst registreren bij een van de talloze VPN diensten. Zoals bij virusscanners, zijn de beste VPN diensten altijd betaalde diensten. Vertrouw je gegevens nooit aan zogenaamde gratis diensten, want uiteindelijk betaal je er op andere manieren voor.