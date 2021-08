Autobezitter en buurtbewoners houden notoire accudief aan

De 42-jarige Sunildad D. alias Glenn is in de vroege ochtend van zondag 15 augustus aan de Kweeklustweg door de benadeelde Eddy A. bijgestaan door omstanders aangehouden. De verdachte werd vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Latour meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Sunildad die een bekende is van de politie is, begaf zich in de vroege ochtend van 15 augustus op het terrein van de benadeelde. Hij deed de motorkap van een voertuig dat aan Eddy toebehoort open en nam de auto accu van 45 ampère weg. Een oplettende buurtbewoner merkte dit op en maakte dit kenbaar door zijn geschreeuw.

Zowel de buurtbewoners als de benadeelde gingen op het geschreeuw van de alerte buurtbewoner af. De verdachte koos bij die gelegenheid het hazenpad, maar werd achterna gezeten door de benadeelde en overige buurtbewoners. Aan de Kweeklustweg werd Sunildad met de auto accu in zijn bezit aangehouden.

De verdachte bekende bij de politie het strafbaar feit te hebben gepleegd. De auto accu werd hierna afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. Soenildad is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst.