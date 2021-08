VIDEO: Voertuig in brand en ander op z’n zij na aanrijding

Deze auto is zaterdagmiddag na een aanrijding met een ander voertuig, op de kruising van de Lelydorper- en Soematraweg in Suriname, in brand gevlogen. De aanrijding werd veroorzaak doordat een van de bestuurders geen voorrang verleende aan de ander.

 

Een van de voertuigen reed over de Soematraweg en verleende geen voorrang aan een wagen die over de Lelydorperweg reed met als gevolg een aanrijding. Bij de botsing vloog de wagen van de benadeelde in brand, terwijl de veroorzaker op zijn zij belandde (foto onder).

Een vrouw bestuurde de wagen die over de Soematraweg reed; zij liep lichte verwondingen op. De benadeelde bestuurder kwam met de schrik vrij. Zijn auto is in vlammen opgegaan en moest de brand door de brandweer worden geblust.

Beide wagens zijn met de sleepwagen vervoerd. De twee bestuurders zijn in het bezit van een rijbewijs.

Een kort filmpje van de situatie net na de aanrijding (filmpje via Facebook):