Miss Supranational Suriname in Polen

Op woensdag 4 Augustus jongstleden is Farisha Tjin Asjoe vertrokken naar Polen voor deelname aan de Miss Supranational verkiezing. De 22-jarige beauty heeft op 11 Augustus 2019 the Miss Tropical Beauties Suriname verkiezing gewonnen en heeft zo de kans gehad om Suriname internationaal te mogen vertegenwoordigen. Maar vanwege de pandemie die in 2020 uitbrak was de international verkiezing dus gecanceld.

In 2021 is na voornamelijk het feit dat er diverse vaccines zijn en men meer weet over het virus, besloten om de Miss Supranational pageant toch voortgang te doen plaatsvinden. Op dit moment is Farisha al in Polen bezig met de voorbereidingen naar de grote finale op 21 Augusuts 2021.

De organisatie in Polen heeft ervoor gezorgd dat de dames onder strenge protocollen van het land en eigen land zijn afgereisd naar Polen. De dames moesten een pcr test doen bij vertrek uit eigen land en ook in zelf-quarantaine bij aankomst in Polen. Daarnaast werd ook nog vereist dat de dames gevaccineerd waren voor aankomst in Polen. De Poolse autoriteiten zorgen voor de veiligheid van elke kandidaat.

Ondertussen heeft Farisha Tjin Asjoe aan diverse activiteiten meegedaan waaronder de Suprachat (een competitie waarbij Farisha heeft gesproken over haar ambities en inspiratie en haar platform over mentale gezondheid onder jongeren). Ook heeft ze meegedaan aan diverse Supra Inlfuencer challenges waarbij ze in de top 10 is geƫindigd van de 3e challenge. Tijdens deze challenges worden de dames gevraagd om hun social media te gebruiken om de organisatie, hunzelf , hun land van herkomst positief te belichten.

Voor de rest van de periode staan nog de Miss Elegance competitie, de voorrondes in evening gow, interview en swimwear en nog voorbereidingen opschema voor onze Miss. “Farisha heeft ondertussen ervoor gezorgd dat Suriname op waardige wijze op kaart wordt gezegd en als ambassadrice van Suriname zijn we trots op haar dat zij tussen 58 andere dames Suriname steeds op de voorgrond weet te plaatsen”, aldus de National Director of Miss & Mister Supranational Suriname.