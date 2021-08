Man slaat buurvrouw na woordenwisseling over aanrijding

Een man (49) heeft zijn buurvrouw (50) zaterdagmiddag in het district Wanica geslagen nadat er een woordenwisseling ontstond over een aanrijding. De vrouw verklaarde dat zij vuistslagen moest incasseren en dat haar bloes gescheurd is door de man.



De schoonzoon van de vrouw zou de wagen van hun buurman hebben aangereden maar stopte niet. Hij reed meteen naar zijn woning. De man is hem toen rekenschap gaan vragen. Op dat moment kwam de schoonmoeder (buurvrouw) van de veroorzaker naar buiten en begon de buurman uit te schelden.

Er ontstond een woordenwisseling die is uitgemond in een schermutseling. Daarbij is de bloes van de vrouw gescheurd en moest zij vuistslagen incasseren waarbij zij zwellingen in haar gezicht heeft overgehouden.

De politie heeft de buurman aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De man verklaarde dat hij de vrouw slechts geduwd heeft. Hij ontkent het toebrengen van vuistslagen.