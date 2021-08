7 mannen aangehouden voor diefstal grote partij chemicaliën

Op donderdag 5 augustus werd op het politiebureau Henar in Suriname aangifte gedaan van gekwalificeerde diefstal van een grote partij (ongeveer 74 kartonnen) chemicaliën vanuit een landbouwbedrijf te Labeni in de Henarpolder.

In dit onderzoek zijn na bekomen informatie en goed speurwerk 7 verdachten in beeld gebracht en aangehouden. N.M. (19), K.P. (23), R.M. (17), S.B. (19), P.S. (18) zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering zijn gesteld, terwijl R.S. (18) en I.H. (16) na verhoor zijn heengezonden.

In de woning van een der verdachten heeft de politie een deel van de weggenomen partij chemicaliën aangetroffen en in beslaggenomen.

In onderhavig onderzoek zijn reeds enkele helers geïdentificeerd en werkt de politie van Henar aan de verdere opheldering van deze zaak.