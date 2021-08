Neergeschoten verdachte in verband gebracht met roofmoord ex-politieman

De 28-jarige vuurwapengevaarlijke voortvluchtige verdachte Cedric A., die op woensdagmorgen 11 augustus door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in de Floralaan werd neergeschoten, wordt in verband gebracht met twee levensberovingen. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

In het eerste geval gaat het om de 50-jarige ex-politieman Manodjkoemar Mohan, die op vrijdag 22 januari 2020, in de Welgedacht-A weg, tijdens een worsteling met twee rovers, werd neergeschoten (foto). In het tweede geval gaat het om het dood schieten van de 33-jarige Delano Tobito voor een woning in de Nieuwzorgweg.

Bij het zien van de politie woensdag maakte Cedric, meer bekend als ‘Bad Ranki’, zich uit de voeten waarna de politie gericht op hem schoot. Daarbij is hij in beide benen geraakt. Op Cedric is een illegaal vuistvuurwapen met scherpe patronen aangetroffen en in beslag genomen.

Cedric is onder politiebewaking opgenomen in een ziekeninrichting. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is deze verdachte in verzekering gesteld meldt de politie.