Man belandt gewond bij SEH na uittesten van zelf gemaakt geweer

De 26-jarige Rayen C. is in de avond van woensdag 11 augustus gewond geraakt bij het uittesten van zijn zelf gemaakte geweer, bestaande uit een ijzeren buis, een strip ijzer en het handvat van een houwer. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Hij werd met een schotverwonding aan zijn rechterschouder, ter hoogte van zijn halsstreek, per eigen gelegenheid afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De politie van het bureau Latour kreeg omstreeks 21.00 uur van het Command Center de melding en deed het ziekenhuis aan voor onderzoek.

Daar aangekomen werd het slachtoffer, die aanspreekbaar was, aangetroffen. Hij verklaarde aan de politie dat hij gewond is geraakt bij het uittesten. Voorts dat hij dit wapen gebruikt om te jagen in het binnenland en dat hij de patroon heeft gekocht bij een winkelier in het binnenland.

De wetsdienaren begaven zich vervolgens naar het woonadres van Rayen waar het zelfgemaakte geweer is aangetroffen en in beslag genomen. Rayen ter verpleging op de afdeling Chirurgie van de ziekeninrichting opgenomen meldt de Surinaamse politie.