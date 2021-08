Slepende burenruzie escaleert: vrouw slaat buurvrouw met houwer

Een vrouw heeft na een slepende burenruzie, haar buurvrouw met de platte kant van een houwer geslagen. De verdachte plant groenten op de berm voor haar woning in Suriname, maar de buurvrouw plukte die zonder haar te melden. Ook vond de verdachte dat de buurvrouw steeds vervelend tegen haar deed en sprak haar daarop aan.

De vrouw was deze week bezig haar berm met groenten schoon te maken met een houwer, toen de buurvrouw aankwam en haar uit het niets met de steel van een schop sloeg. Dat was de aanleiding voor de vrouw om het slachtoffer een paar keren met de platte kant van de houwer te slaan.

De buurvrouw deed aangifte, waarna de politie de verdachte na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering had gesteld. De verdachte is donderdag vrijgelaten, toen zij werd voorgeleid bij het Parket.

Maureen Nibte, advocaat van de verdachte vrouw, voerde bij de voorgeleiding aan dat de aangeefster geen letsel heeft opgelopen. Nibte zei dat de buurvrouw juist de agressor is geweest, omdat zij eerst met de steel van een schop heeft geslagen. De verdachte heeft zich toen verdedigd.