Naar Nederland reizende vrouw verstopt bolletjes drugs in geslachtsdeel

Op de Johan Adolf Pengel Luchthaven in Suriname, is deze week een 26-jarige vrouw door het BID team aangehouden wegens drugsbezit. De vrouw, die op het punt stond om te vertrekken naar Nederland, zou tijdens visitatie door de mand zijn gevallen.

Naar verluidt werd een hoeveelheid drugs op de vrouw en in haar bagage aangetroffen zijn. De drugs zaten in uitgeholde groenten en vlees verborgen. Ook zou de vrouw een hoeveelheid bolletjes hebben geslikt en in haar geslachtsdeel hebben verstopt.

De smokkelaarster werd in belang van het verdere onderzoek overgedragen aan een speciaal onderzoeksteam van de Surinaamse politie, om de zaak verder te onderzoek.