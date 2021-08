Man met vervallen Nederlands rijbewijs botst op tegenligger: vrouw en kind gewond

De autobestuurder Gerard R. is op maandag 9 augustus, op grond van artikel 20 lid 3 van de Rijwet, door de politie van bureau Groningen aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Gerard heeft als bestuurder van een pick-up een aanrijding veroorzaakt te Catharina Sophia in het distrikt Saramacca. Hij kwam op de rijhelft van de tegenligger terecht waardoor er een aanrijding onstond. De tegenligger was een vrouw als bestuurder in een personenauto.

Door die aanrijding heeft zij een onderbeenfractuur opgelopen en is ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis. Een 11-jarig kind is ook gewond geraakt. Zij heeft een vingerfractuur opgelopen. Het kind zat als mede inzittende in de auto van de vrouw.

Gerard is hangende het onderzoek in verzekering gesteld omdat gebleken is dat zowel zijn Nederlands rijbewijs als zijn rijstoestemmingbewijs vervallen zijn.