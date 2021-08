96 nieuwe COVID-19 gevallen; vaccinatieprogramma volledig in uitvoering

In Suriname zijn donderdag 12 augustus weer 96 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd na 473 keer testen.

Dat blijkt uit de update van de COVID-19 website van de Surinaamse overheid. Uit de cijfers blijkt dat er weer 1 persoon overleden is aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Om de Surinaamse samenleving zoveel als mogelijk te beschermen tegen ernstige risico’s van het COVID-19 virus wordt het vaccinatieprogramma in volle toeren uitgevoerd. Burgers kunnen op diverse locaties in verschillende districten zich laten inenten tegen het virus. Momenteel zijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid de volgende merken vaccines beschikbaar voor bepaalde doelgroepen:

– AstraZeneca uit Zweden, (55.000 doses, gearriveerd op 23 juni 2021).

– AstraZeneca uit Zweden, (91.000 doses, gearriveerd op 27 juni 2021).

– Sinopharm uit China, (100.000 doses, gearriveerd op 28 juni 2021).

– Moderna uit Spanje, (10.000 doses, gearriveerd op 14 juli 2021).

– AstraZeneca uit Zweden, (26.400 doses, gearriveerd op 8 augustus 2021).

In Suriname worden er tot op dit moment alleen burgers vanaf 18 jaar en ouder gevaccineerd. Er wordt wekelijks een overzicht van de priklocaties gepubliceerd op de facebookpagina van NCT-Suriname. Deze pagina is te bereiken via https://www.facebook.com/nctsuriname/.

In Paramaribo zijn de standaardpriklocaties:

Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS)

’s Lands Hospitaal (LH)

Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG)

Diakonessenhuis

Sint Vicentius Ziekenhuis (SVZ)

Politie Opleiding Centrum (POC)

Academisch Ziekenhuis Paramaribo (op het KKF-terrein)

In Wanica zijn de standaardpriklocaties:

Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) te Houttuin

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Lelydorp

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Koewarasan

In Para is de standaardpriklocatie:

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Onverwacht

In Saramacca zijn de standaardpriklocaties:

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Jarikaba

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Groningen

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Tijgerkreek

In Coronie is de standaardpriklocatie:

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Coronie

In Nickerie zijn de standaardpriklocaties:

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Van Pettenpolder

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Nieuw-Nickerie

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Paradise

Mungra Medisch Centrum (MMC)

In Commewijne is de standaardpriklocatie:

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Meerzorg

In Marowijne is de standaardpriklocatie:

Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Moengo

* ** Zwangeren boven 18 jaar kunnen zich alleen in het ’s Lands Hospitaal laten vaccineren. Aan hen wordt het vaccine van het merk Moderna toegediend. Het is ook toegestaan het Moderna vaccine toe te dienen aan kinderen ouder dan 12 jaar, maar in Suriname zijn de autoriteiten zich momenteel nog aan het buigen over deze kwestie.