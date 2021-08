Suriname heeft slechtste vast breedband internet uploadsnelheid in regio

Suriname heeft de slechtste vaste breedband internet upload snelheid in de regio. De download snelheid van het breedband internet is de op één na slechtste. Aan de andere kant scoort Suriname wel goed met de mobiele breedband snelheden. Dat blijkt uit een onderzoek van ICT platform ICT Pulse gebaseerd op cijfers van juni 2021.

Van de 16 Caribische landen die zijn opgenomen in de Global Speedtest Index, liepen de vaste breedband internet snelheden sterk uiteen, zoals in het plaatje hieronder te zien is. De download snelheden varieerden van 6,80 Mbps in Cuba (laagst) tot 114,40 Mbps in Barbados (hoogst) en 43,87 Mbps gemiddeld over de hele groep van landen.

Als het gaat om upload snelheden, werd de laagste snelheid geregistreerd in Suriname op 6,05 Mbps en de hoogste in Barbados, op 61,65 Mbps. Over de hele Caribische groepering was de gemiddelde uploadsnelheid 21,07 Mbps.

Testresultaten voor vaste breedband internetsnelheid voor juni 2021 voor geselecteerde Caribische landen (Bron: Ookla via ICT Pulse)

Met betrekking tot de mobiele/cellulaire breedband internetsnelheid is minder data beschikbaar en kunnen slechts 6 landen vergeleken worden. De mobiele/cellulaire downloadsnelheid varieerde van 19,44 Mbps in Haïti tot 40,41 Mbps in Jamaica, en was gemiddeld 32,30 Mbps in de steekproefgroep.

Met betrekking tot uploadsnelheden werd de laagste snelheid geregistreerd in de Dominicaanse Republiek, met 9,25 Mbps, en de hoogste snelheid, 14,62 Mbps, werd geregistreerd in Suriname. In de zes landen was de gemiddelde uploadsnelheid 11,52 Mbps:

Testresultaten voor mobiele/cellulaire breedband internetsnelheid voor juni 2021 voor geselecteerde Caribische landen (Bron: Ookla via ICT Pulse)