Vrouw gooit kokend water op vriend na woordenwisseling

In Suriname heeft een vrouw deze week kokend water op haar vriend gegooid, nadat zij een woordenwisseling met elkaar kregen. De man heeft tweedegraadsbrandwonden opgelopen en moest medische behandeling ondergaan.

De vrouw woont samen met haar vriend aan de Catostraat. Zij was geweest om een vriendin die ietwat verderop in een auto in de omgeving was gestopt, te ontmoeten. Zij nam bij terugkeer voeding mee naar huis.

Bij thuiskomst wilde haar vriend niet geloven dat zij de voeding van de vriendin had meegekregen. Zij kregen ruzie waarbij de vrouw heet water op hem heeft gegooid.

Volgens de verdachte was haar vriend bewapend met een houwer, waarbij zij naar haar zeggen uit zelfverdediging het kokend water op hem heeft gegooid. De politie van Munder heeft de vrouw aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.