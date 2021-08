Verpleegkundige kapt vriend na vermoeden dat hij vreemd gaat

De politie in Suriname heeft dinsdag een 28-jarige verpleegkundige aangehouden voor het toebrengen van kapverwondingen aan haar vriend met een scherp voorwerp in Paramaribo. De vrouw zou uit jaloezie hebben gehandeld.

Zij vermoedde dat de man voor haar uitliep. Dat was de aanleiding dat zij hem met een scherp voorwerp in de rechterarm heeft verwond. De vriend moest medisch worden behandeld. Hij was voor observatie opgenomen maar werd nadien heengezonden.

De politie werd gealarmeerd over het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij heeft de vrouw na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.