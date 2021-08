RBTP schiet moordverdachte in beide benen bij aanhouding

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft de moordverdachte C.A. vandaag in zijn beide benen beschoten toen hij bij zijn aanhouding te Flora op de vlucht sloeg. Hij negeerde waarschuwingsschoten die werden gelost. RBTP was toen genoodzaakt gericht te schieten.

C.A. wordt gezocht voor de moord op ex-politieman Manodjkoemar Mohan aan de Welgedacht A-weg. Ook zou hij vermoedelijk betrokkenheid hebben bij de moord op Delano Tobito aan de Nieuw Zorgweg.

Verder wordt de man verdacht van meerdere diefstallen middels geweld in Suriname. Bij zijn arrestatie had hij een revolver bij zich die in beslag is genomen. C.A. werd vandaag na goed speurwerk gesignaleerd aan de Floralaan.