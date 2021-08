Man steelt katalysator van auto familielid

In Suriname heeft een man katalysatoren van twee wagens losgesneden en gestolen in Paramaribo. Zijn moeder heeft hem bij een van de diefstallen gezien, toen hij met een grinder bezig was aan de auto van een familielid.

Toen het familielid ontdekte dat de katalysator was gestolen, vroeg hij zijn huisgenoten erover. De moeder vertelde dat de verdachte aan de auto bezig was geweest met de grinder.

De aangever had zijn auto zondag geparkeerd op zijn adres en ging uit huis. Hij keerde nadien terug, maar had de diefstal niet meteen ontdekt. Maandag besloot hij zijn auto starten. Het viel hem op dat de auto een vreemd geluid maakte.

Hij ging zijn voertuig na en zag dat de katalysator ontbrak. Bij navraag bleek dat de verdachte de katalysator heeft losgesneden en gestolen. Er werd toen aangifte tegen hem gedaan.

De verdachte had eerder ook de katalysator van een ander voertuig gestolen. Daarvan was al aangifte tegen hem gedaan. Het vermoeden bestaat dat hij de katalysatoren in het achterland verkocht, want die zijn geliefd bij de goudwinning.

De politie heeft de man dinsdag na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.