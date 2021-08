Gemeenten Gods Suriname doneert middelen voor honderden gezondheidswerkers

Een 40-voet container met medische veiligheidsattributen is in Suriname aangekomen om gedoneerd te worden aan gezondheidswerkers, die aan de frontlinie staan van de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen ter waarde van ruim USD 148.000.

Handschoenen en de veel gevraagde N95 maskers zijn onderdeel van deze bezending. De goederen zijn afkomstig van de in de Verenigde Staten gevestigde Christelijke hulporganisatie, The Convoy of Hope, in samenwerking met de Gemeenten Gods Suriname. Een tweede container met dezelfde inhoud wordt eind van de maand verwacht in het land.

Toen wij op hoogte werden gesteld over de noodzaak van beschermmiddelen hebben we hulp gevraagd aan onze partners in de USA, de Assemblies of God World Missions. Wij willen op deze manier onze bijdrage leveren in de strijd tegen de Covid-19, zegt de voorzitter van de Gemeenten Gods Suriname, Pastor Irving Chin Sie Jen.

De Surinaamse regering heeft medewerking verleend voor het verlenen van vrijstelling van alle rechten om de goederen in te mogen klaren. Deze goederen zijn niet bestemd voor de verkoop, of wederverkoop na distributie. Ze worden gegeven aan het ministerie van Volksgezondheid die het op haar beurt overdraagt aan de instellingen.

De directie van het Diakonessenhuis heeft haar medewerking verleend om de container inhoud op te slaan en verder te distribueren aan haar gezondheidswerkers en overige zorginstellingen die werken met Covid-19 patiënten.

Behalve deze beschermmiddelen zal ook uit blijk van waardering een grantangi geschenkje gegeven worden aan de gezondheidswerkers van het Diakonessen ziekenhuis die de afgelopen periode onafgebroken hun krachten hebben gegeven in de strijd tegen deze pandemie.

Ook aan de patiënten in het ziekenhuis is gedacht en die zullen gratis een Johannes evangelie boekje ontvangen dat deel is van het project FREE INDEED.

Wij hopen hiermee als kerk ook anderen te inspireren om solidair te zijn in de strijd tegen de Covid-19 pandemie en tevens onze medestrijders in de gezondheidssector te waarderen.