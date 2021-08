Drie verdachten zaak verkoolde lijken in pick-up weer vrij

De drie personen, die vorige week aangehouden waren in de spraakmakende zaak waarbij drie verkoolde lijken in een uitgebrande pick-up werden aangetroffen aan de Noordpolderdam, zijn weer vrij. Dat meldt de Unit Public Relations Openbaar Ministerie Suriname (OM).

Tijdens het politioneel onderzoek in die zaak zijn die drie personen in beeld gekomen. Uit het onderzoek is er op basis van feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld ontstaan om deze drie personen als verdachte aan te merken.

In het belang van het onderzoek en vanwege de ernst van het feit werden voormelde verdachten aangehouden en in verzekering gesteld op donderdag 5 augustus 2021.

Het onderzoek werd na de inverzekeringstelling voortgezet en uit het verkregen feitenmateriaal is gebleken dat de detentie van de drie verdachten thans niet langer noodzakelijk wordt geacht. Het onderzoek wordt onverkort voortgezet meldt het OM.