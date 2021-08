Door taxi aangereden voetganger aan verwondingen overleden

Een voetganger die vermoedelijk een zwerversbestaan leed, is in de ochtend van zaterdag 7 augustus in de H.I. Soemitaweg te Commewijne aangereden door een auto, die in eerste instantie doorreed. Het zwaargewonde slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is in de vroege ochtend van zondag 8 augustus aan zijn verwondingen overleden meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Het gaat om een man van Afro-Surinaamse afkomst, wiens personalia nog niet bekend is bij de politie. Hij ging slechts gekleed ging in een blauwe korte broek en heeft een geschatte leeftijd van tussen de 35 en 40 jaar oud meldt de Surinaamse politie.

De politie van het bureau Meerzog kreeg de melding binnen van een aanrijding met zware persoonlijke ongelukken. De politie trof bij aankomst het zwaargewonde slachtoffer in bewusteloze toestand aan. Hij lag op de langs de weg lopende berm. De man is per ontboden ambulance afgevoerd en ter verpleging opgenomen in het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo.

In de vroege ochtend van zondag 8 augustus heeft de man het leven gelaten.

Volgens verklaring van de autobestuurder, die zegt taxichauffeur te zijn reed hij op die bewuste zaterdag, omstreeks vijf uur in de ochtend over de H.I. Soemitaweg in de richting van Albina. In de buurt bekend ‘Peperpot City’ waar het vrij donker is, merkte hij op dat hij over iets had gereden.

De chauffeur verklaarde verder dat hij terugkeerde maar niets op de rijbaan zag. Hij besloot toen terug naar huis te rijden en keerde iets na zes uur ’s morgens toch terug naar de locatie waar hij dacht over iets te hebben gereden. Aldaar trof hij de gewonde man op de berm aan, waarna hij de politie inschakelde.

Het rijbewijs van de 52-jarige autobestuurder is hangende het onderzoek ingevorderd door de politie. Hij is voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij heengezonden. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is voor obductie in beslag genomen. De Verkeersunit van Regio Oost is belast met het verder onderzoek in deze zaak.

Nabestaanden of zij die denken de overleden man te kennen, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de Verkeersunit van Regio Oost op de telefoonnummers 0354045 of 0355180 of het Command Center op het nummer 115.