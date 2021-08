Door politie meegenomen zwerver dood in laadbak bij aankomst politiebureau

Een zwerver die vanmorgen door de politie in een laadbak was geplaatst en overgebracht naar bureau Santo Boma, werd bij aankomst op het politiebureau levenloos in de bak aangetroffen.

De politie kreeg rond 11.00u een melding van een ongewenste gast aan de Magentakanaalweg, voor Bomastar veld. Ter plaatse werd de aangever aangetroffen die doorgaf dat een zwerver met rasta haardracht, sedert maandag haar stand aan de Magentakanaalweg bezet hield. Vandaag was dat weer het geval.

De zwerver werd door de politie in de laadbak geplaatst en overgebracht naar bureau Santo Boma. Op het politiebureau aangekomen vertoonde de man geen teken van leven. Een arts heeft de dood vast gesteld en geen uitwendig letsels waargenomen.

De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk in beslag genomen. Zijn gegevens zijn onbekend.