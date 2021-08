STVS geleidelijk aan weer in de lucht na wateroverlast

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) heeft geleidelijk aan de uitzending opgestart. Het betreft vooralsnog een proefuitzending. De zenders van het station gingen op zondag 8 augustus uit de lucht nadat wateroverlast vanwege hevige regenval ernstige schade veroorzaakte.

De Raad van Toezicht (RvT) bij de STVS is vanmorgen in spoedoverleg getreden met de directie van het televisiestation en de vakbond. Gisteravond werd de ernstige situatie besproken.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken oriƫnteerde zich vanmorgen eveneens bij de STVS en bood steun aan voor het snel weer in de lucht brengen van de zenders.

Het water kwam ook in de controleruimtes terecht. Inzet: water stroomt uit de zekeringkast.

Vanwege de ontstane situatie had de leiding van de STVS in overleg met de opererende vakbond besloten dat het werk hervat zou worden nadat de veiligheid van het personeel gewaarborgd zou zijn. Voorzitter Murwin Leeflang benadrukte dat het personeel niet in staking was, maar haar vanwege de situatie was gevraagd thuis te blijven.

Inmiddels hebben technici er hard aan gewerkt om het daarheen te leiden dat de STVS-zenders weer operationeel zijn. Met minister Somohardjo zijn er mogelijkheden besproken die op korte termijn zullen worden uitgevoerd.

Tevens is de STVS, met steun van de overheid, bezig te werken aan een daadwerkelijke structurele oplossing voor de wateroverlast bij regenval.