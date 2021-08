Ruzie tussen broer en zus escaleert, andere broer loopt steekwond op

In Suriname heeft een man zijn eigen broer zaterdag met een mes in zijn schouderblad verwond. De twee broers kregen ruzie toen de verdachte hun zus had aangevallen.



De verdachte zou vermoedelijk goederen uit de woning in Wanica hebben gestolen. Zijn zus die het vermoeden had, besloot hem hierop aan te spreken en vroeg hem om dit gedrag achterwege te laten. De verdachte vond het niet leuk en viel zijn zus aan.

De jonge vrouw verdedigde zich en riep om hulp. De andere broer kwam erbij om te voorkomen dat de verdachte de zus verder zou slaan. Hij haalde beide uit elkaar om daarna weer weg te lopen.

Niets vermoedend liep het slachtoffer weg en werd van achteren door zijn broer aangevallen met een mes. Hij liep daarbij een verwonding in het schouderblad op en moest medische behandeling ondergaan.

Er is aangifte gedaan, waarna de Surinaamse politie de verdachte in verzekering heeft gesteld.