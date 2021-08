President Santokhi: “Vaccinatie noodzakelijk voor voortbestaan Surinamers”

De Surinaamse president Santokhi heeft tijdens de ‘Rij go tek a spoiti’ vaccinatiecampagne benadrukt dat vaccineren noodzakelijk is voor het voortbestaan van Surinamers. Om de COVID-19-crisis te overbruggen is niet alleen beleid van de overheid nodig. Daarvoor is ook de samenwerking van de burgers, bedrijven en gemeenschapsorganisaties in Suriname noodzakelijk. “Hiervoor heb ik jullie hulp ook nodig, als wij als samenleving nog willen voortbestaan.”

Het staatshoofd waarschuwt ervoor dat indien de samenleving ervoor kiest zich niet aan de geldende maatregelen te houden, de situatie nijpender zal worden. Zeker als wij geconfronteerd raken met nieuwe varianten, die besmettelijker of dodelijker kunnen zijn. “Als wij ons niet massaal laten vaccineren, dan zal de samenleving halveren. Dan is elk gezin en elke familie gehalveerd. Dan zijn alle bedrijven gehalveerd met medewerkers. Dat willen wij niet, want wie gaat dan het land draaiende houden?” Wat gaat de productie zijn van het land? Het gaat om het voortbestaan van de natie en alle Surinamers. Wij moeten er alles om onszelf te beschermen.”

President Santokhi gaf verder aan dat het partijcentrum code oranje symboliseert. “Dat wil zeggen iedereen wil zo snel mogelijk naar code oranje, waar er weer vrijheden zullen zijn.” Hij wijst erop dat het COVID-19-virus een ernstig issue is, die een dreiging vormt voor de gezondheidszorg.

“Wij bevinden ons nog steeds in code paars. De ziekenhuizen zijn nog overvol. Wij moeten daarmee rekening houden. Het vaccin is geen medicijn, maar het biedt in zekere mate bescherming. Als je besmet raakt, dan zorgt het ervoor dat je minder ziek wordt en dus geen ziekenhuiszorg nodig hebt. Wanneer minder mensen ziekenhuiszorg nodig hebben, wordt de druk op de ziekenhuizen minder. Het risico dat je dood gaat aan het virus wordt minder. Al die mensen die dood zijn gegaan waren niet gevaccineerd”, benadrukt het staatshoofd op basis van wetenschappelijke cijfers.