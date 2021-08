Inheemse bevolking Zuid Suriname lanceert eigen internet radiostation

Op 16 augustus aanstaande zal vanuit Kwamalasamutu het eerste Inheemse Radiostation van Zuid-Suriname, Radio Tareno Media, gelanceerd worden. Radio Tareno Media wordt een internet radiostation en is een samenwerking van 5 Trio dorpen in het diepe zuiden van ons land. Een mijlpaal in de geschiedenis van de Surinaamse Inheemsen.

Het station staat fysiek in Kwamalasamutu en in fase 1 van het project zijn Sipaliwini, Alalapadu, Curuni en Amotopo ook onderdeel van- en partners in het station. Na een proefperiode van 3 maanden vangt fase 2 aan, waarin nog 3 dorpen te weten Tepu, Apetina en Palumeu aansluiten.

Alle 8 dorpen die eerder dit jaar over dit project hebben nagedacht en afgestemd, zijn er enthousiast over. Vrijwilligers uit de verschillende gemeenschappen zullen vanuit hun eigen dorp via de telefoon d.m.v. een speciaal ontwikkelde app hun programma’s kunnen uploaden naar een ‘cloud’. Vanuit Kwamalasamutu worden de programma’s dan centraal uitgezonden, die te ontvangen zullen zijn in de hele wereld en uiteraard vooral ook in alle dorpen zelf.

Het Amazon Conservation Team Suriname is partner van de Inheemse bevolking van Zuid-Suriname en helpt met de tot standkoming van dit project. Er is o.a. internet en zonne-energie aangesloten, een radiostation neergezet, apparatuur geïnstalleerd en in alle dorpen zijn internetversterkers geplaatst. Binnenkort komen er ook telefoon oplaadpunten verspreid door de dorpen. Dit project is mogelijk gemaakt door Skoll Foundation en de implementatie lag in handen van Interdata NV. In Allalapadu heeft CI- Suriname het project ondersteund door internet ervoor ter beschikking te stellen.

De programma’s zullen in het Nederlands, Sranan, Trio en Wayana worden uitgezonden en door de plaatselijke bevolking zelf worden gemaakt. Behalve nieuws, muziek, praatprogramma’s en andere entertainment, biedt dit nieuwe kanaal bij uitstek ook mogelijkheden voor educatie en voorlichting. Ook andere NGOs, Overheidsinstanties, de Gezondheidszorg en het Onderwijs kunnen er dus optimaal gebruik van te maken.

De training en begeleiding voor het maken van programma’s zal tot December 2021 nog intensief via ACT verlopen. Relevante instanties en programma-aanbieders zullen vanaf de komende week instructies ontvangen voor het aanleveren van materiaal die zij zouden willen uitzenden via Radio Tareno.

De stem van de gemeenschappen van Zuid-Suriname zal wereldwijd en onderling te horen zijn. Met Radio Tareno wordt daarmee een mijlpaal in de geschiedenis bereikt.