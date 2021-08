Het Schoolreisje, een omkeervoorleesboek in acht Surinaamse moedertalen

Jeugd- en kinderboekenschrijvers Indra Hu en Hilli Arduin hebben samen het voorleesverhaal Het Schoolreisje geschreven en hebben dat laten vertalen in zeven Surinaamse moedertalen. In het verhaal gaat een kleuterklas uit het district Para voor een dagje naar Clevia Park in Paramaribo-Noord.

Het idee

Vorig jaar, in april 2020, benaderde Hilli Arduin haar collega Indra Hu met het idee om samen een voorleesboek voor kinderen te schrijven in verschillende Surinaamse moedertalen. Beide auteurs hadden al eerder gesproken over eigen werken die ze wilden laten vertalen in hun eigen moedertalen. Het idee om samen te werken sprak Hu aan en de schrijfsters begonnen meteen aan het verhaal. Arduin is vaak in Para en kwam op het idee om vandaar met kinderen naar Paramaribo te vertrekken. Hu staat iedere week op Clevia Park met haar boeken en zij dacht meteen aan het park in het noorden van Suriname waar de kinderen een boeiende dag konden beleven. Hilli: “Wij hebben ongeveer vier maanden over het schrijven in het Nederlands gedaan. Het verhaal wilden we in drie moedertalen laten vertalen, maar uiteindelijk kozen wij voor zeven Surinaamse moedertalen.”

Algemeen

Beide schrijvers geven aan dat voorlezen gezellig en leerrijk is voor het kind en voor degene die voorleest. Hilli: “De cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt positief gestimuleerd als er vanaf de babyperiode regelmatig wordt voorgelezen.

Indra: “Wanneer kinderen veel en vaak lezen, merk je ook de vooruitgang op school. Ja, voorlezen doe je vanaf in de buik.”

Wij-gevoel

Suriname heeft een multiculturele samenleving. Door het schrijven van Het Schoolreisje willen de schrijfsters een bijdrage leveren aan het wij-gevoel van Surinamers, aan natievorming, van jongs af aan. Het verhaal is uit het Nederlands vertaald in de volgende talen: het Aucaans, Chinees, Engels, Sarnámi, Sranan, Surinaams-Javaans en Wayana. Door de beschreven activiteiten en wandelingen in het Clevia Park is er op speelse wijze ook aandacht besteed aan de duurzaamheid van het Surinaamse milieu.

Een omkeervoorleesboek

Het Schoolreisje is een omkeervoorleesboek en heeft aan beide kanten vier talen met prachtige illustraties van Jurmen Kadosoe. Indra: “Ik hou van omkeerboeken. In 2013 heb ik voor de 0-3-jarigen een omkeerboek in eigen beheer uitgebracht en twee maanden terug heeft onze uitgever voor de 11+’ers een uitgegeven. Dus nu was het tijd voor de middenmoot.”

Meerwaarde van het boek

Kinderen houden van boeken. Dit boek is een Surinaams product, een verhaal dat kinderen herkennen en waar ze zich mee kunnen identificeren. Hilli: “Wij wilden een mooi verhaal en een kleurrijk boek. Een verhaal in de thuistaal is altijd prachtig om te lezen.”

Indra: “Door Het Schoolreisje krijgt het kind liefde voor het eigene en ook voor andere culturen. Doordat ouderen het boek gaan voorlezen, nemen wij ook hen subtiel hierin mee.’

Beide schrijvers geven aan dat het boek uniek is. Een omkeervoorleesboek in acht verschillende talen en geschreven door twee schrijvers samen komt niet vaak voor en de auteurs zijn trots op hun werk. Het Schoolreisje is een uitgave van Stichting Rupsje Regenboog met ondersteuning van Clevia Park.