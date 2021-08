Bergruimte Rossignol Jagernath Lachmonstraat in brand gevlogen

Een brand heeft vanmorgen gewoed in de bergruimte van Rossignol Slagerij aan de Mr Jagernath Lachmonstraat in Suriname. De exacte oorzaak is niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat het vuur is begonnen toen in een andere ruimte werd gekookt.

In de bergruimte waren twee gascilinders gezet. Een van de gascilinders was gekoppeld aan een kooktoestel dat in een andere ruimte is geplaatst. De brandweer heeft beide gascilinders verwijderd.

Een vrouw was bezig te koken. Zij verliet de ruimte waar zij kookte en trof bij haar aankomst de brand in de bergruimte aan. De goederen in de bergruimte zijn verwoest door de brand, maar de muren staan overeind. De andere ruimtes hebben geen brandschade opgelopen.

De brandweer wist na de melding om 10.05 uur gauw uit te rukken en kon door haar kordaat optreden erger voorkomen. Niemand is gewond geraakt. In de bergruimte was verpakkingsmateriaal, twee gascilinders en andere goederen opgeslagen.