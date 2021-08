Automobilist vernielt ruiten lijnbus om doorrijden na aanrijding

Een automobilist heeft zaterdag aan de Indira Gandhiweg in Suriname, de ruiten van een lijnbus met een houwer vernield. Hij heeft dat gedaan, omdat de buschauffeur na het veroorzaken van een aanrijding was doorgereden.



De auto reed over bovengenoemde weg. De bus haalde deze in, waarbij de chauffeur tijdens het invoegen de auto aan de rechtervoorzijde heeft geraakt. Hij reed na de aanrijding echter gewoon door.

De autobestuurder zette een achtervolging en zag dat de bus iets verder stopte, om een passagier te laten uitstappen. Hij bracht zijn auto zodanig voor de bus tot stilstand, dat de chauffeur niet zou kunnen wegrijden.

De automobilist stapte vervolgens uit met een houwer waarmee hij insloeg op de ruiten van de bus. Hij deed bedreigende uitlatingen dat hij de chauffeur zou vermoorden. Hierna zou de tawaman van de bus, die een mes bij zich had, zijn uitgestapt om te voorkomen dat de man verdere vernielingen zou aanrichten. Beide mannen raakten in een worsteling met elkaar.

De Surinaamse politie kwam ter plaatse en hield de autobestuurder aan. De man werd in verzekering gesteld. Hij heeft zondag 10.000 SRD aan schadevergoeding betaald voor de aangerichte vernielingen, waarna hij in vrijheid is gesteld.