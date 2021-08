Man tijdens ruzie beschoten door ex-zwager

In Suriname is een man zaterdag tijdens een ruzie, in zijn arm geschoten door zijn ex-zwager. Een woordenwisseling tussen beide mannen eindigde in een schietpartij in het district Wanica.

Het slachtoffer en zijn ex-partner hebben zes jaar geleden de relatie beëindigd. Hij had nog contact met de familie van zijn ex, omdat hij zijn zevenjarige zoon van tijd tot tijd ophaalde en terugbracht. Afgelopen zaterdag bracht hij zijn zoon terug naar zijn oma. Daar was ook zijn ex-zwager, de broer van zijn ex, aanwezig.

Ter plaatse ontstond er een woordenwisseling tussen de mannen, die uitmondde in een handgemeen. De ex-zwager was boos en ging op den duur in zijn voertuig. Hij pakte een vuistvuurwapen en ging achter het slachtoffer aan. Hij loste schoten waarbij een van ze het slachtoffer in de arm heeft geraakt.

Na de beschieting maakte de schutter zich uit de voeten. Het slachtoffer ging per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Op de plaats delict zijn er geen hulzen aangetroffen.

Het onderzoek duurt voort.