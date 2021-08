In goot verdronken kindje was aan het spelen met leeftijdsgenoten

Het 1-jarig meisje dat gisteren dood werd gevonden in een goot langs de Karunaweg, was aan het spelen met andere leeftijdsgenoten. Op een bepaald moment zag men haar niet meer, waarna ze in de goot werd aangetroffen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van het bureau Santo Dorp deed na de melding van het ongeval, de plek aan voor onderzoek. Ter plaatse werd het ontzielde lichaam van het 1-jarig meisje Divine Vorstwijk aangetroffen.

Volgens verklaring van de familie was ze aan het spelen. Op een bepaald moment zag men Divine niet meer. Zij werd in de goot aangetroffen en vertoonde geen teken van leven. De goot loopt voorlangs de woning van het kind.

Een ingeschakelde arts stelde haar dood officieel vast. Het ontzielde lichaam van Divine is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie, voor obductie door de politie in beslag genomen meldt de politie.