Gevaarlijke situatie bij STVS: water uit zekeringkast na hevige regenval

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) heeft zondag haar uitzendingen noodgedwongen moeten staken. De reden hiervoor is zware regenval, die voor water overlast heeft gezorgd.

Het was zo erg dat het water door de zekeringkast vloeide en vanuit het dak in de controleruimtes terechtkwam, zoals op bovenstaande foto’s te zien is. Hierdoor ontstond er een levensgevaarlijke situatie waarbij er sprake is van elektrocutiegevaar.

Het werk werd meteen stilgelegd. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer de nationale zender van Suriname haar werkzaamheden kan hervatten.