54-jarige automobilist overleden nadat voertuig ondersteboven in water terecht komt

De automobilist die afgelopen zaterdagavond om het leven kwam toen zijn auto op de Noordpolderdam over de kop sloeg en ondersteboven in een goot belandde, is de 54-jarige autobestuurder John Soekdew. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

De politie van het bureau Kwatta kreeg omstreeks kwart over negen in de avond een melding dat een auto in de Noordpolderdam, ter hoogte van Leiding 7A, in de langs de weg lopende goot was beland en dat de inzittende vermoedelijk overleden was.

Toen de politie en de ambulance ter plaatse arriveerden was de heer Soekdew al door omstanders uit het voertuig gehaald. Hij vertoonde geen levensteken meer. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast.

Onderzoek wees uit dat John Soekdew kort voor het ongeval alleen in zijn auto te Leiding 7A reed. Hij kwam vanuit de richting van de Commissaris Weythingweg gaande in de richting van de Noordpolderdam. Toen hij de Noordpolderdam in sloeg verloor hij de controle over de besturing van zijn auto. De auto raakte van de rijbaan, sloeg over de kop en kwam in de langs de weg lopende goot terecht.

Soekdew was in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie, door de politie, afgestaan aan de nabestaanden meldt de politie.