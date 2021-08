3 coronadoden en 85 nieuwe gevallen op zondag 8 augustus

In Suriname zijn zondag 8 augustus weer 3 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat in het land is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus is hierdoor gestegen naar 665.

Dat blijkt zondagavond uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat er 85 nieuwe gevallen zijn geregistreerd na 252 keer testen (33,7%). Verder is het aantal personen in het ziekenhuis weer iets gedaald en bedraagt op dit moment 66. In de ICU zijn er 20 patiënten.

Zondag is ook het uitgaansverbod ingegaan vanwege de nationale vrijdag op maandag 9 augustus in verband met de Dag der Inheemsen en Javaanse Immigratie in Suriname. Deze lockdown gaat op zondag 8 augustus om 21.00 uur in en duurt tot 06.00 uur op dinsdag 10 augustus.

De cijfers van 8 augustus 2021: